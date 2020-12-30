نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتلقى ضربة موجعة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تأكد أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو يحتاج إلى تدخل جراحي في الركبة.

وكان كوتينيو قد بدأ مباراة إيبار التي تعادل فيها فريقه يوم غداً أمام إيبار بهدف لكل فريق من على مقاعد البدلاءقبل أن يغادر الملعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي بيان نشره الفريق عبر موقعه على شبكة الإنترنت أكد أن الفحوصات أكدت إصابة اللاعب في غضروف الركبة المفصلي وسيتطلب الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة مع عدم توضيح الفترة التي يحتاجها قبل العودة للملاعب.