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عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - إقترب مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إنهاء واحدة من أهم الملفات المتعلقة بإثنين من أبرز لاعبي القلعة البيضاء.

وتنتهي عقود الثنائي يومسف أوباما وفرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري ويعتبر الثنائي من العنصر الأساسية بالفريق ودائماً ما يقدما أداء مميز.

وكشفت بعض المصادر المطلعة داخل إدارة القلعة البيضاء أن النادي نجح في توفير مستحقات ساسي المتأخرة مع مقدم التعاقد مع اللاعب فيما تم منح سوف أوباما مقدم عقده الجديد في إنتظار إعلان التجديد الرسمي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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