نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إنهاء واحدة من أهم الملفات المتعلقة بإثنين من أبرز لاعبي القلعة البيضاء.

وتنتهي عقود الثنائي يومسف أوباما وفرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري ويعتبر الثنائي من العنصر الأساسية بالفريق ودائماً ما يقدما أداء مميز.

وكشفت بعض المصادر المطلعة داخل إدارة القلعة البيضاء أن النادي نجح في توفير مستحقات ساسي المتأخرة مع مقدم التعاقد مع اللاعب فيما تم منح سوف أوباما مقدم عقده الجديد في إنتظار إعلان التجديد الرسمي.