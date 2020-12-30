عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

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أحمد جودة - القاهرة - أغلق مسئولو النادي الأهلي، ملف التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الأماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وكذلك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء سبب إغلاق التعاقد مع لابا كودجو، مطالب اللاعب المالية الكبيرة، والتى لا تتناسب تمامًا مع خزينة الأهلي، حيث طلب الحصول على مليوني دولار سنويًا من أجل الانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع صفقة المهاجم في أسرع وقت، وذلك بعدما فشل انتقال الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى القلعة الحمراء، بسبب مطالب صن داونز المالية الكبيرة.

وهناك بعض البدائل المطروحة على طاولة النادي الأهلي، وهم كيجان دولي مهاجم فريق مونبيليه الفرنسي، ووالتر بواليا نجم نادي الجونة.