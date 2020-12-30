عبد الحفيظ: جيرالدو يعود إلى تدريبات الأهلي خلال عشرة أيام

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى قال إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام.

أضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.