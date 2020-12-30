الجونة يتصدر الدوري مؤقتًا بالفوز 1-0 على المقاصة

اقتنص فريق الجونة فوزا غاليا علي مصر المقاصة بهدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز.

هدف الجونة الوحيد جاء عن طريق المحترف الكاميروني جوناثان في الدقيقة العاشرة ليهدي فريقه الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على كل من الإسماعيلي (2-1) ثم أسوان (1-0) وأخيرًا المقاصة.

وارتقى الجونة لصدارة الدوري مؤقتًا برصيد 11 نقطة، في المقابل تلقى المقاصة خسارة ثالثة ليظل في المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الجونة ضد غزل المحلة في الجولة المقبلة، في المقابل ينتظر مصر المقاصة مباراة صعبة ضد الإسماعيلي ضمن حسابات الجولة السادسة.