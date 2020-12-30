كهربا ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات الكرة بالفريق اليوم الأربعاء، بعد أن غاب عنها أمس بسبب تعرضه لنزلة برد.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن كهربا أجرى مسحة طبية للاطمئنان على حالته وجاءت نتيجتها سلبيةَ.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.