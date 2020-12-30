عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي إلى التدريبات الجماعية بالأهلي

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.
يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.
وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه سيد عبد الحفيظ أنه بإمكان أجاي اللحاق فى المشاركة مع الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل بالدوحة .
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