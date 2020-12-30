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سيد عبد الحفيظ يحضر ورشة عمل كأس العالم للأندية 14 يناير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه تقرر إقامة ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، عبر «الفيديو كونفرانس». 

وأوضح عبد الحفيظ، أن ورشة العمل، ستعقدها اللجنة المنظمة للبطولة، يوم 14 يناير المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»؛ وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير المقبل. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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