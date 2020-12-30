انتظم رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.
وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي ربيعة وأفشة ينتظمان في مران الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.