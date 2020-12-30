رامي ربيعة وأفشة ينتظمان في مران الأهلي

انتظم رامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، سلبية مسحة الثنائي وجاهزيتهما للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.