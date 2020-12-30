تأجيل مباراة فريقي توتنهام وفولهام في البريميرليج بسبب كورونا

وذكرت صحيفة فوتبول لندن البريطانية، بأنه تم إبلاغ الناديين من قبل رابطة البريميرليج بإلغاء المباراة التي كان مقررًا لها اليوم، على أن يتم تحديد موعدًا لها في وقت لاحق، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في فريق فولهام.
وتعد تلك المباراة هي الثالثة التي تم تأجيلها في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأجلت رابطة البريميرليج مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون يوم الاثنين الماضي في الجولة السابعة عشر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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