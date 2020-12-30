نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يبدأ التأهيل للتعافي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تدريبات استشفائية وعلاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني طاهر من كدمة شديدة في الضلوع، تسببت في عدم استكمال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أمس عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل.