نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منطقة الشرقية تعتمد فوز تلا على ديرب نجم بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة مسابقات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، إعتماد فوز مركز شباب تلا على نادي ديرب نجم بثلاثة أهداف نظيفة، بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف لملعب ديرب نجم بالجولة الخامسة للموسم الحالي.

وبذلك النتيجة ارتفع رصيد شباب تلا إلى 12 نقطة، ليتساوي مع فاقوس، في عدد النقاط، بالمركز الثالث، فيما توقف رصيد ديرب عند 3 نقاط، بالمركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يلتقي في الجولة المقبلة تلا مع ميت خاقان، وديرب مع غزل شبين، يوم السبت المقبل.



ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 13 نقطة

2- فاقوس 12 نقطة

3- تلا 12 نقطة

4- بلبيس 11 نقاط

5- ميت خلف 10 نقاط

6- ميت خاقان 7 نقاط

7- منوف 6 نقاط

8- ابو حماد 9 نقاط

9- غزل شبين 5 نقاط

10- أبو كبير 4 نقاط

11- بطا 4 نقاط

12- ديرب نجم 3 نقاط

13- عرب الرمل نقطتين

14- شباب عرابي نقطة وحيدة

15- شباب ديرب بلا نقاط