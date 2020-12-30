نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، أن عائلة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تلعب دوراً حاسماً في تحديد وجهته المقبلة.

ولا تزال الشكوك تحوم حول استمرار ميسي في برشلونة، في ظل عدم تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن عائلة ميسي ترغب في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميريكية، في الوقت الحالي أو في المستقبل.

وكانت العديد من التقارير، ربطت ميسي مؤخرًا بالانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن ميسي لا يظهر أي اهتمام بالبقاء في برشلونة، ولا يعتبر ذلك خيارًا في أي وقت.

وأوضح "الشيرنجيتو" أن رأس البرغوث بات خارج النادي الكتالوني، منذ إرسال البروفاكس (خدمة تستخدم في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل وموثق) لطلب فسخ عقده خلال الصيف الماضي.