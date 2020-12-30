نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الجونة بعد الفوز على مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة على أهمية الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز الهام ونجحنا في حصد 3 نقاط في غاية الأهمية أمام منافس قوي".

وتابع :"أشكر اللاعبين على الروح ورغبتهم في تحقيق المكسب، وأتمنى أن نظل على قدر المسؤولية".

وزاد :"تغييرات المباراة كانت السبب وراء ترجع الأداء بجانب حرص اللاعبين على عدم استقبال أهداف ورغبتهم في الحفاظ على الهدف".

وواصل :"من النجاحات التي أشكر عليها اللاعبين هي قدرتهم على تحقيق الفوز رغم تراجع المستوى".

واختتم :لا ننظر إلى ترتيب الدوري ونأخذ كل مباراة على حدة، وهدفنا إلى أننا نتواجد في المراكز الأولى لأن هذا يمنح اللاعبين الدافع القوي والحافز الكبير".