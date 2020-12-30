نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن عودة موعد أجايي من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد عودة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأحمر إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.

يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.