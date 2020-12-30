نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عودة جيرالدو إلى تدريبات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الأنجولي جيرالدو دا كوستا إلى التدريبات الجماعية.

وقال عبد الحفيظ، إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية خلال عشرة أيام.

أضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.