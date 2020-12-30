نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحفيظ يحضر ورشة عمل كأس العالم للأندية عبر «الفيديو كونفرانس» ١٤ يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه تقرر إقامة ورشة العمل الخاصة بالفرق المشاركة في كأس العالم للأندية عبر «الفيديو كونفرانس».

وأوضح عبد الحفيظ أن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة المنظمة للبطولة تقام يوم ١٤ يناير المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن تلك الورشة تتضمن كل التعليمات واللوائح المستجدة والمنظمة للبطولة للتأكيد عليها لجميع الفرق المشاركة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من ١ إلى ١١ فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة في الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.