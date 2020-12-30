وادي دجلة يرعى 3 لاعبين دوليين

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أحمد جودة - القاهرة - تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ الاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية، أعلنت اندية وادي دجلة عن توقيع عقود رعاية حصرية لثلاثة لاعبين دوليين هم حبيبة مرزوق، لاعبة الجمباز الإيقاعي، ومحمد صفوت، لاعب التنس، وساندرا سمير لاعبة التنس والمصنفة ثالث على مستوى العرب.

وتأتى تلك الخطوة تأكيدا على الدور الريادي لأندية وادي دجلة في دعم الرياضة المصرية، ليصبح أول ناد يبرم عقود رعاية حصرية لرياضات أخرى غير كرة القدم، والنادي الوحيد الذي لديه هذا العدد من اللاعبين الدوليين تحت مظلته ليصل الى 72 لاعب ما بين محترف وبطل صاعد من ضمنهم 20 لاعبا منصفين عالميا بمراكز متقدمة في الرياضات المختلفة مثل الإسكواش، التنس، الجمباز، القدرات الخاصة، التايكوندو، والشطرنج، والجودو والانزلاق الفني و السرعة.

وصرح الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة اندية وادي دجلة " لدينا رؤية واضحة تتلخص في تقديم الدعم المستمر للرياضيين الدوليين والتي يتم تطبيقها من خلال رعاية وإعداد أبطال مصر، ليمتلكوا المقومات اللازمة التي تؤهلهم لتحقيق النتائج المشرفة للرياضة المصرية. فنحن نؤمن بأهمية وجود لاعبين ذو خبرات واسعة لتساعد الأجيال الشابة على اتباع خطواتهم واتخاذهم كقدوة في المصابرة والتحدي".

يذكر أن لاعب التنس الدولي محمد صفوت المصنف 157 عالميا، كان قد تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد حصوله على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في منافسات التنس الأرضي، حيث وفرت اندية وادي دجلة له الدعم الكامل للاعب كأحد أبطال النادي منذ بداية مسيرته حتى تربع على عرش التنس على الصعيد العربي. كما صعدت حبيبة مرزوق للأولمبياد عقب فوزها بذهبية التصفيات الأفريقية وحصلت على رقم قدره 73.700 نقطة لتحتل المركز الأول وتتوج بذهبية التصفيات القارية. اما ساندرا سمير لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي فتحتل المركز الثاني في التصنيف على مستوى الجمهورية كما تحتل المركز الثالث على مستوى العرب.

والجدير بالذكر ان اندية وادي دجلة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم عدد من الرياضيين لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020. وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية ٧ أبطال وفريق جماعي، وهم محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، اسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، ساندرا سمير بطلة التنس الأرضي بالإضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.