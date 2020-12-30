نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد ملعب مباراة الإياب أمام بطل النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، الموافقات الأمنية لخوض المباراة على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من البطولة.

ومن المنتظر أن يحل سونيديب بطل النيجر، ضيفًا على الأهلي، يوم 5 يناير المقبل على ملعب الأهلي والسلام، حيث فاز المارد الأحمر ذهابًا بهدف دون رد.

ويسعى المارد الأحمر، للدفاع عن لقبه الإفريقي والذي حققه في النسخة الماضية عقب التغلب على نادي الزمالك غريمه التقليدي، بهدفين مقابل هدف بالمباراة النهائية التي أقيمت الشهر الماضي.

