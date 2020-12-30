في الدوري السعودي: مواجهة منتظرة بين الهلال والشباب

الرياض ـ أ.ف.ب: تشهد المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس مواجهة منتظرة بين الهلال المتصدر والشباب الثالث في الرياض.وبعد تعادله المثير أمام الاتحاد في الجولة الماضية، يسعى الهلال إلى استعادة نغمة الانتصارات للمحافظة على صدارته، عندما يستضيف جاره على ملعب الملك فهد الدولي.ويتصدر الهلال بفارق نقطة عن وصيفه الأهلي، برصيد 23 نقطة بعد فوزه بسبع مباريات وتعادله في اثنتين مقابل خسارة واحدة، متقدما على الشباب الثالث بفارق خمس نقاط.وتراجعت نتائج الهلال في آخر ثلاث مباريات بعد الانطلاقة القوية، حيث خسر خلالها خمس نقاط، وبات مهدداً بفقدان الصدارة في حال تعثره وفوز الأهلي السبت في ختام المرحلة على التعاون.ويفتقد الهلال في مباراة اليوم لمدافعه الكوري جانغ هيون سو بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة سالم الدوسري الذي تعرض للإصابة في نفس المباراة.في المقابل، أوقف الشباب نتائجه السلبية في مبارياته الأخيرة عندما حقق فوزاً مهماً على الباطن، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً وتقليص الفارق مع منافسه إلى نقطتين، وفي نفس الوقت المحافظة على مركزه الحالي الذي قد يفقده في حالة الخسارة أو حتى التعادل مع فوز الاتفاق على الوحدة الجمعة.ويفتقد الشباب لعقله المدبر النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بداعي تراكم البطاقات ومن المنتظر أن يقوم مواطنه كريستيان غوانكا بمهمته.ويتطلع الباطن إلى تخطي عقبة ضيفه الاتحاد عندما يستقبله على ملعبه بحفر الباطن في مباراة مهمة لكلا الفريقين رغم تباين الطموحات بينهما.ويملك الباطن الحادي عشر 11 نقطة، بينما يملك الاتحاد الخامس 15 نقطة.وتلقى الباطن الذي قدم اجمالاً مستويات جيدة في الدوري، خسارتين متتاليتين في آخر مباراتين ليتراجع في الترتيب، ويأمل بالتالي أن يستعيد توازنه ويخرج بالنقاط الثلاث.أما الاتحاد الذي قدم مباراة كبيرة أمام الهلال المتصدر وكاد أن يخطف النقاط الثلاث، فيطمح الى مواصلة عروضه القوية ونتائجه الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث.

ويفتقد الاتحاد في مباراة اليوم لعبدالعزيز البيشي بداعي الإصابة وربما يلحق به غاري رودريغيس من الرأس الأخضر والمصري احمد حجازي لنفس السبب، إلى جانب البرازيلي برونو هنريكي الذي تغيب عن المباريات الأخيرة لتواجده في البرازيل بسبب ظروف عائلية.ويضع الفيصلي الوصيف وضيفه النصر النقاط الثلاث هدفاً لهما عندما يلتقيان على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مباراة صعبة.وتراجع الفيصلي للمركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما مازال النصر في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.