العنابي يتأهب للمونديال باستعدادات عابرة للقارات

الدوحة ـ د. ب. أ:

ربما تسببت أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا في حرمان المنتخب القطري لكرة القدم مثل باقي المنتخبات الآسيوية من خوض العديد من المباريات التي كانت مقررة خلال 2020 ، ولكن الفريق يستطيع تعويض هذا من خلال روزنامة مكثفة ومزدحمة بالمباريات في 2021 .وتسببت جائحة كورونا في تأجيل معظم المباريات الدولية التي كانت مقررة في 2020 .وإلى جانب تأجيل بطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2020) ، تسببت الجائحة في تأجيل العديد من المباريات الرسمية والودية في مختلف أنحاء العالم.وكان من بين الفعاليات المؤجلة جميع مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وحرم هذا التأجيل المنتخب القطري (العنابي) من خطوة مهمة على طريق الإعداد لبطولة كأس العالم التي تستضيفها بلاده والتي ستكون أول نسخة من بطولات كأس العالم للكبار تقام في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.وفي 21 نوفمبر الماضي ، بدأت قطر العد التنازلي لآخر عامين على انطلاق فعاليات هذه النسخة من البطولة التي تستضيفها في فصل الشتاء الأوروبي وذلك في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 .وعلى مدار 2020 ، خاض العنابي حامل لقب كأس آسيا 2019 أربع مباريات فقط ؛ كانت منها ثلاث مباريات ودية أمام غانا وكوستاريكا وكوريا الجنوبية ، ومباراة رسمية واحدة حقق فيها الفوز على منتخب بنجلاديش 5 / صفر في 4 ديسمبر الحالي ضمن تصفيات كأس آسيا 2023 . ولكن العنابي يستطيع تعويض هذه الروزنامة الهزيلة في 2020 بسبب جائحة كورونا ببرنامج مزدحم بالمباريات الرسمية خلال 2021 .ويشهد العام الجديد عدة ارتباطات رسمية مهمة للعنابي من بينها أكثر من محطة خارج حدود القارة الآسيوية إضافة لاستئناف الفريق لمسيرته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 .ومن المقرر أن يلتقي المنتخب القطري نظيريه الهندي والعماني في مارس ويونيو المقبلين على الترتيب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.ويخوض المنتخب القطري ثلاثة ارتباطات رسمية في غاية الأهمية خارج حدود القارة الآسيوية ، وسيكون أولها من خلال بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي كان من المفترض أن يخوضها في العام الماضي بالأرجنتين وكولومبيا لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.وتستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة بالتنظيم المشترك في الفترة من 11 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين.وأوقعت القرعة المنتخب القطري ضمن المجموعة الثانية التي يلتقي فيها منتخبات بيرو والإكوادور والبرازيل وفنزويلا وكولومبيا في 13 و17 و21 و24 و28 يونيو المقبل علما بأن جميع هذه المباريات الخمسة ستقام في كولومبيا.