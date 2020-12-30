لجنة المسابقات باتحاد اليد تقرر تمديد فترة تسجيل اللاعبين الأجانب فقط

تحديد 28 يناير آخر موعد قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد تمديد فترة تسجيل اللاعبين الأجانب فقط حتى نهاية دوام يوم الخميس 28 يناير القادم ويأتي هذا القرار نظرا للظروف الأخيرة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا ( كوفيد ـ19 ) وغلق المنافذ ( البرية والبحرية والجوية ) حيث تحرص لجنة المسابقات على تسهيل إجراءات تعاقدات الأندية استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2020/2021 والذي سيبدأ يوم 15 يناير القادم من خلال انطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة اليد وبعد ذلك مسابقة درع الوزارة العاشرة التي ستنطلق يوم 20 يناير المقبل .

وكانت لجنة المسابقات باتحاد اليد قد فتحت باب تسجيل اللاعبين العمانيين والأجانب يوم 9 ديسمبر الجاري ولغاية 6 يناير المقبل ولكن تم تمديد فترة التسجيل للاعبين الأجانب فقط حتى 25 يناير القادم، أما فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والأجانب ستكون خلال الفترة من 25/‏2/‏2021 وحتى 15/3/2021 حيث يسمح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم (2) لاعبان أجنبيان والسماح بتسجيل (2) لاعبين أجنبيين شريطة أن لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب اللعب مع الفريق الأول.

الجدير بالذكر أن 23 ناديا اكدت مشاركتها في مسابقات وهي دوري عام السلطنة الدرجتان الأولى والثانية ومسابقة درع الوزارة، كما تم إلغاء دوري الشباب والناشئين هذا الموسم بعد اتفاق الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا.

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