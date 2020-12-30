تربع الأولمبي والشرطة والجياد والحرس على فئات قفز الحواجز بالرحبة

انطلقت منافسات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/‏‏2021م التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، وشارك في هذه المسابقة وهي الثامنة 81 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم عدد31 خيلا والفئة (د1) على ارتفاع 100 سم عدد25 خيلا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم عدد13 خيلا والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 8 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 4 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء. وتأتي هذه المسابقة بدعم رئيسي من بنك نزوى وكلية الخليج.

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90 سم 31 خيلا، حيث حصل على المركز الأول الفارس مازن بن فاضل الغافري على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس أسعد الحسيني على العباب من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث الفارسة نتاشا على فيكتور من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الرابع الفارس جمال بن حميد الشرياني على طوفان من خيالة الحرس السلطاني العماني، والمركز الخامس الفارس خلفان بن حمد الهطالي على عبق من الخيالة السلطانية، والمركز السادس الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على لابلوما من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز السابع الفارسة حوراء بنت عبدالله البحرانية على الباشا من اسطبلات العربية.

فئة (د1)

شارك في فئة (د1) على ارتفاع 100 سم 25 خيلا، حيث تمكن من الحصول على المركز الأول الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال من مركز الجياد للفروسية (موجو)، والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على ايجن من مركز الجياد للفروسية (موجو)، والمركز الثالث الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك من اسطبلات آل سعيد، والمركز الرابع الفارس سلطان بن محمد اليوسفي على جبرين من مدرسة الفلاحي للفروسية، والمركز الخامس الفارس محمد الشحات على كولين من مركز الجياد للفروسية (موجو)، والمركز السادس الفارس محمد بن سالم الحضرمي على جبارة من الخيالة السلطانية.

الفئة (د)

شارك في الفئة (د) على ارتفاع 110 سم 13 خيلا، حيث حقق المركز الأول الفارس محمد جودا على فيرناديز من مركز الجياد للفروسية (موجو)، والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية، والمركز الثالث الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على ثراء من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة(ج)

كما شارك في الفئة (ج) على ارتفاع 120سم 8 خيول، وحقق المركز الأول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على رعد من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز الجياد للفروسية (موجو).

الفئة (ب)

وشارك في الفئة (ب) على ارتفاع 130 سم 4 خيول، وحصل على المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هونج اوفر من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني للفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الأولمبي للفروسية.

استلام الجوائز

في نهاية المسابقة تم تسليم الجوائز للفرسان والحاصلين على المراكز الأولى وذلك حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن مع الحفاظ على التباعد الجسدي.