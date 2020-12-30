التضامن الأولمبي يدشن المنصة الإلكترونية لبرامج دعم التضامن الدولي ‏

تتضمن عددا من برامج ومنح اللجنة الأولمبية الدولية

تغطية ـ زينب الزدجالية:

تصوير ـ ابراهيم الشكيلي :

فعلت دائرة التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية العمانية في لقائها المشترك مع شركائها من مختلف الجهات الرياضية المنصة الإلكترونية المختصة بطرح عدد من برامج ومنح اللجنة الأولمبية الدولية المتاحة لدعم و رفع كفاءة الرياضيين من مختلف دول العالم وذلك بحضور طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الاولمبية العمانية، أقيم حفل التدشين بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية وتعد المنصة مرجعا للاتحادات الوطنية للاستفادة من برامج الدعم المتاحة من قبل التضامن الاولمبي الدولي التي تبلغ ما يقارب ٢١برنامجا سنويا لكافة الرياضيين؛ سواء فنيين أو إداريين و حتى لاعبين والتي بدورها ستسهل عملية طلب الالتحاق و تدارس نوعية البرامج التي ترغب بالحصول عليها .

و في السياق، قدم طه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية شرحاً عما ستحققه هذه المنصة للاتحادات وشركاءاللجنة الاولمبية المتمثل في الأندية الرياضية وغيرها وقال الكشري سوف تتيح هذه المنصة فرصاً لجميع العاملين في القطاع الرياضي ،كما أنها ستتيح لهم فرصة الاطلاع على مختلف الفرص المتاحة من قبل التضامن الاولمبي الدولي ، والتي نشدد نحن في اللجنة الاولمبية العمانية على ضرورة المشاركة فيها من اجل تنمية قدراتهم وتعزيزها في مختلف الأوجه الرياضية ، حيث اهتمت دائرة التضامن الاولمبي باللجنة الاولمبية بهذاالجانب من مختلف نواحيه ، و بالتالي أوجدت سبيلا متاحا للجميع من اجل تعميم الفائدة على الجميع.

وتابع الكشري قائلا : إن المبادىء والاتساقات التي تبنى عليها العلاقات الدولية تتيح لنا فرصا كبيرة في اقتناص عدد من البرامج المطروحة،حيث كانت سابقا لا تحظى بمشاركة رياضيي السلطنة لها لعدة اسباب و بالتالي نخسر تلك الفرص التدريبية و التعليمية ، أما الان مع وجود طريقة سهلة للتعرف على جميع أنواع الدعم من خلال منصة إلكترونية متكاملة.

ودعا الكشري شركاءهم من الاتحادات والقطاعات الرياضية الأخرى ، بإعطاء التجربة الجديدة أهمية قصوى من أجل الاستفادة من البرامج المتاحة أو من خلال البرامج الرياضية التي تتم وفق آلية معتمدة من قبل القائمين على البرنامج الالكتروني و بالتالي تعمم الاستفادة للزملاء من الشخصيات الرياضية من العاملين بالقطاع من الدوائر المتنوعة.

و يجب ان يكون التواصل شخصي مع دائرة التضامن الاولمبي حتى يتم التعامل مع البرامج بشكل أكبر ، كما أكد الكشري ضرورة المتابعة المستمرة للمنصة .

من جانبه قدم علي البوصافي مدير دائرة التضامن الأولمبي باللجنة الاولمبية العمانية شرحاً حول المنصة المطروحة لكافة العاملين بالقطاع الرياضي قال فيه: الفكرة الأساسية من وجود منصة لتلبية الاحتياجات الرياضية من الناحية التطويرية و التعليمية عبر برامج مقدمة من قبل التضامن الاولمبي الدولي لمختلف اللجان الاولمبية الوطنية التي تنتمي اليها ، حتى تفهم متطلبات الرياضيين بشكل عام .

و حتى ندخل غمار التنافس في هذه المنح ارتأينا نحن في دائرة التضامن الأولمبي ضرورة خلق منصة ذي طابع رياضي متكامل .

وعن الية العمل : توفر المنصة باقة من البرامج التي تبلغ ٢١ منحة تقريباً ، كما اننا نعتمد في هذه المنصة على السهولة و البساطة في الولوج اليها، حيث سيلحق المنصة كم هائل من التحديثات التي سيشعر بها جميع المنتمين اليها .