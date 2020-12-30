اليوم انطلاق مسابقات القدرة والتحمل بمشاركة 97 خيلا بقرية المحامد ببركاء

تنطلق اليوم الخميس مسابقات القدرة والتحمل لهذا الموسم 2020/2021م والتي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية في قرية المحامد للقدرة والتحمل بولاية بركاء، من خلال منافسة 97 خيلا في السباقين التأهيليين لمسافة 40كم و80كم والسباق المحلي للعموم لمسافة 100كم، حيث يشارك في السباق التأهيلي لمسافة 40 كم عدد 30 خيلا وقد أعطي مسار السباق اللون الاحمر ويشتمل على مرحلة واحدة، ويشارك في السباق التأهيلي لمسافة 80كم عدد 10 خيول ويشتمل على مرحلتين المرحلة الاولى 40 كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية ايضا لمسافة 40كم واعطيت اللون الازرق وسيكون الفحص البيطري في نفس اليوم من الساعة 12 والنصف ظهرا وحتى الثانية ظهرا والانطلاقة بعد انتهاء الفحص مباشرة على ان تنطلق كل خيل بصورة فردية بعد انتهاء فحصها ولن يسمح لاي خيل تنطلق بعد هذا التوقيت، فيما يشهد يوم غد (الجمعة ) انطلاق سباق العموم المحلي لمسافة 100كم بمشاركة 57 خيلا حيث سيشمل على ثلاث مراحل المرحلة الاولى لمسافة 40كم واعطيت اللون الاحمر والمرحلة الثانية لمسافة 35كم واعطيت اللون الازرق والمرحلة الثالثة لمسافة 25كم واعطيت اللون الاخضر، حيث سيكون الفحص البيطري يوم الخميس من الساعة 3 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء والانطلاقة يوم الجمعة في تمام الساعة 6 والنصف صباحاً، كما أن الاتحاد ملتزم بتطبيق الاجراءات الوقائية، تبعا لتوجيهات اللجنة المكلفة بالتعامل مع انتشار كوفيد 19.

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