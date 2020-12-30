اتحاد القوى يكرم المنتخبات الوطنية والأندية الفائزة بدرع الوزارة

في الرياضة 30 ديسمبر,2020

احتفل الاتحاد العماني لألعاب القوى مساء أمس الأول بتكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والاندية الفائزة في مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعاب القوى لعام 2020 وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد وبحضور المهندس يونس بن يعقوب السيابي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى وأعضاء مجلس الإدارة والاندية الفائزة ولاعبي المنتخبات الوطنية والمدربين.

في بداية الاحتفال ألقى المهندس يونس بن يعقوب السيابي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى كلمة قال فيها ان جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات بالعالم ومنها القطاع الرياضي، حيث توقفت المشاركات المحلية والعالمية بسبب هذه الجائحة ولكن منتخباتنا الوطنية ظلت تواصل تدريباتها وكسرهم للتحديثات العالمية وبدعم كبير من قبل الاجهزة الفنية والادارية، وقد اقيمت التدريبات بحذر ووفق الاحترازات والبرتوكول الطبي الذي أقرته اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا. وختم السيابي كلمته بقوله: من المؤكد أن هذا التكريم هو داعم للاعبي المنتخبات الوطنية وذلك لتقديم المستويات الفنية الجيدة خلال المشاركات الخارجية المقبلة للعام 2021 والذي من المتوقع أن تكون هناك زحمة في البطولات والملتقيات الاقليمية والدولية، كما نتمنى أن يكون هذا التكريم ايضا حافزا للأندية في تقديم وبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة اللعبة خلال الفترة المقبلة.

بعد ذلك قام صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد بتكريم المدربين واللاعبين وهم المدرب سعيد بن حمد الحارثي ولاعبه مبين بن راشد الكندي والمدرب فهد بن خلفان المشايخي ولاعبه علي بن أنور البلوشي والمدرب العيد طوطاش ولاعبه محمد بن حمدان السليماني والمدربة ليلى مهدي عبدالكريم ولاعبتها عالية بنت فائق المغيرية، وتبعه مباشرة تكريم أعضاء اللجان بالاتحاد وهم محمد بن خلفان العاصمي وحمود بن سويدان الهاشمي وهادي بن مسلم العلوي وعبيد بن زايد المنوري وأحمد بن سالم باعبود والدكتور ماجد بن سعيد البوصافي وفيصل بن عثمان البلوشي وعبدالله بن حميد الذهلي ومحمد بن سيف الغرابي وحميد بن طالب البلوشي والدكتور وائل رمضان.

ثم قام راعي الحفل بتكريم الاندية المشاركة في مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعاب القوى للعام 2020 وهي أهلي سداب وقريات والسلام والسويق والمصنعة وخصب وصور والطليعة ومصيرة والبشائر وصلالة والنصر والاتحاد ومرباط ونادي الوسطى. وتبعه مباشرة تكريم الأندية الفائزة بالمراكز الاولى في المسابقة، ففي فئة الناشئين حل في المركز الاول نادي أهلي سداب وجاء ثانيا نادي السلام بينما كان المركز الثالث من نصيب نادي البشائر، وفي فئة الشباب حل في المركز الاول نادي أهلي سداب بينما حل وصيفا نادي صلالة وجاء نادي البشائر ثالثا، وفي فئة العموم جاء نادي السويق في المركز الأول وحل في المركز الثاني نادي البشائر واحتل نادي صلالة المركز الثالث.

وقد اقيمت مسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لألعاب القوى للأندية التي تأهلت في المسابقات الخمس عشرة والتي أقيمت في المسابقات من التصفيات التي تمت خلال الأشهر الماضية في محافظتي مسقط وظفار والتي شارك فيها أكثر من600 لاعب والمسابقات الخمس عشرة هي: مسابقات الجري لمسافات 100 متر و200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر و110 أمتار حواجز و400 متر حواجز و3000 متر موانع و5000 متر و4/100 متر تتابعا و4 / 400 متر تتابعا وتتابع بلقاني للناشئين ومسابقات دفع الجلة ورمي القرص ورمي الرمح والوثب الثلاثي والوثب الطويل والقفز العالي، وقد شارك في هذه المسابقة أصحاب أفضل 8 أرقام متأهلة في كل مسابقة.