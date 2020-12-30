سجل لويس ادوارد الهدف في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل وأسكن الكرة الشباك.
ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسللا وطالب لاعبو المقاولون العرب بالعودة للـ var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم الـ var للتأكد من صحة الهدف.
واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الـ VAR يحتسب هدف لويس إدوارد للمقاولون في مرمى البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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