الـ VAR يحتسب هدف لويس إدوارد للمقاولون في مرمى البنك الأهلي

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الهدف الاول في مرمى منافسه، البنك الاهلي، في المباراة المقامة الآن على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

سجل لويس ادوارد الهدف في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل وأسكن الكرة الشباك.

ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسللا وطالب لاعبو المقاولون العرب بالعودة للـ var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم الـ var للتأكد من صحة الهدف.

واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.