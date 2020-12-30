ثلاثي الأهلي يواصل تنفيذ البرنامج التأهيلي

واصل محمد محمود، وجيرالدو، وجونيور أجايي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويعاني محمد محمود من الإصابة في الركبة، في حين يعاني جيرالدو من الإصابة في عضلة السمانة، في الوقت الذي يعاني فيه جونيور أجايي من الإصابة في الوتر الوحشي.
ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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