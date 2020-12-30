موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي 40 دقيقة استعدادًا لدجلة بالفيديو

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الحديث خلال محاضرة الفيديو، التي استمرت ٤٠ دقيقة مع اللاعبين عن مباراة وادي دجلة المقبلة، وأبرز مواطن القوة والضعف في الفريق المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.