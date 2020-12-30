أبرزهم ميسي وراموس.. لاعبون عالميون يمكنهم الانتقال لأي ناد مجانا بدءا من الجمعة

يحل علينا العام الجديد 2021، بعد غد الجمعة، عام نأمل جميعًا أن ينسينا ما خلَّفه الحالي (2020) من آثار سيئة في كل مجالات الحياة.

وعلى المستوى الرياضي؛ تنطلق فترة الانتقالات الشتوية في مختلف بلاد العالم، بدءًا من الأول من يناير 2021، وهي فترة لا يتم فيها انتقالات ضخمة بشكل كبير، لكنها ستكون ملتهبة هذا العام، فهناك أكثر من 20 نجمًا يمكنهم التفاوض من أجل الرحيل عن فرقهم مجانًا بنهاية الموسم الجاري، مع تبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقودهم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 20 لاعبًا يمكنهم التفاوض بدءًا من الجمعة المقبل، والرحيل مجانًا عن فرقهم بنهاية الموسم.

1- ليونيل ميسي

قائد فريق برشلونة.. لم يجدد عقده مع فريقه الإسباني حتى اللحظة، اللاعب طلب الرحيل عن الفريق في الأشهر الماضية، ولكن لا يوجد أي دليل واضح بخصوص مستقبل اللاعب، هل يبقى مع الفريق أم يرحل مجانًا بنهاية الموسم؟

2- سيرجيو راموس

قائد فريق ريال مدريد.. اللاعب يرغب في البقاء مع فريقه وكذلك النادي يرغب في تجديد عقده، ولكن هناك خلافا في وجهات النظر.. اللاعب يريد تجديد عقده لمدة موسمين وليس موسمًا وحيدًا كما يريد النادي، كما يريد أن يكون أكثر اللاعبين تقاضيًا للأجر في الفريق وهو أيضًا ما لا يريده النادي ويريد تقليل راتبه، في انتظار ما ستسفر عنه الأمور في الأيام المقبلة.

3- لوكا مودريتش

لاعب ريال مدريد.. اقترب اللاعب بشدة من تمديد عقده مع الريال بحسب التقارير الصحفية.

4- ديفيد ألابا

لاعب بايرن ميونخ الألماني، قرر عدم تجديد عقده مع الفريق كما قرر النادي البافاري عدم فتح باب المفاوضات لتجديد عقده مرة أخرى.

5- جيني فينالدوم

لاعب ليفربول الإنجليزي

6- لوكاس فاسكيز

لاعب ريال مدريد الإسباني

7- أنخيل دي ماريا

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

8 - جيروم بواتينج

لاعب بايرن ميونخ الألماني

9- إدينسون كافاني

لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

10 - سيرديو أجويرو

لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

11- جيانلوجي دوناروما

حارس مرمى ميلان الإيطالي

12- ممفيس ديباي

لاعب نادي ليون الفرنسي

13- ريكي بويج

لاعب برشلونة الإسباني

14- ميليك

مهاجم فريق نابولي الإيطالي

15- هنريك ميختاريان

لاعب روما الإيطالي

16- هاكان تشالهانجلو

لاعب ميلان الإيطالي

17- جافي مارتينيز

لاعب بايرن ميونخ الألماني

18- جوليان دراكسلر

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي

19- إيريك جارسيا

لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

20 - خوان ماتا

لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.