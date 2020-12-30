خاص| الأهلي يعاقب جيرالدو ويتعاقد مع أفريقي جديد بقرار الجبلاية الجديد

وقرر الاتحاد في اجتماعه إنشاء قائمة انتظار تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساندة الأندية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها اللعبة.
واستقر مسئولو النادي الأهلي علي وضع جيرالدو في تلك القائمة ورفع اسمه من القائمة الأساسية حتى يتسنى لهم التعاقد مع لاعب أفريقي جديد والاحتفاظ باللاعب الأنجولي ومنعه من الحصول علي كافة مستحقاته المتبقية في عقده وهي مليون و800 ألف دولار.
ورفض جيرالدو كل العروض التي جلبها له مسئولو النادي الأهلي حتى يقوم مسئولو القلعة الحمراء برفعه من القائمة والتعاقد مع لاعب جديد أجنبي ووقتها يحصل على باقي عقده ولكن جاءت قائمة الانتظار لتعصف بكل أحلام اللاعب.
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