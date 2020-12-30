انطلاق الحملة الترويجية لمونديال اليد بالسيارات المكشوفة والأغاني الوطنية

أعلن مدير بطولة العالم لكرة اليد حسين لبيب عن انطلاق حملة ترويج بالسيارات المكشوفة في شوارع القاهرة والجيزة والاسكندرية تنظمها لجنة التسويق بالمونديال برئاسة حسين زقزوق.
وبدأت الحملة اليوم من القاهرة وتستمر حتى نهاية البطولة بهدف رفع الروح المعنوية للشعب المصري في ظل جائحة كورونا ، وتشجيع الجماهير على متابعة المونديال وحضور المباريات من داخل الصالات المغطاه.
وتجوب السيارات شوارع القاهرة والجيزة والاسكندرية وتقوم باذاعة الأغاني الوطنية، وتحمل السيارات اعلام مصر لتحفيز الجماهير وسط اجراءات احترازية مشددة.
وتفاعلت الجماهير والمارة مع الأغاني الوطنية سواء في الشارع أو في المنازل، ووعد عدد كبير منهم بحضور المباريات وتشجيع منتخب مصر مع الالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".
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