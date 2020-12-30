بالأرقام | بعد عروض الأهلي وبورتو.. ماذا قدم كودجو مع العين الإماراتي؟

يسعى مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، لتعويض فشل ضم "جاستون سيرينو" من صن داونز الجنوب إفريقي، حيث أغلق الأخير باب المفاوضات حول اللاعب؛ بعدما اختلف مع الأهلي على الأمور المالية."

البوصلة تحولت مباشرة نحو التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي، وفي الساعات الأخيرة ارتبط اسمه بقوة بالأهلي لتعويض صفقة سيرينو.

ماجد العويس عضو مجلس إدارة العين الإمارتي قال في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لشراء لابا كودجو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ، وأن هناك 3 أندية ترغب في ضم اللاعب وهم النادي الأهلي، ونادي بورتو البرتغالي، ونادي الاتحاد السعودي، مشيرا إلى أن عرض الأخير هو الأعلى (6.5 مليون يورو).

ولكن يبقى السؤال ماذا قدم كودجو ليلفت أنظار الأهلي وبورتو للتعاقد معه؟

لابا كودجا مهاجم بامكانيات خاصة، سريع وقوي بدنيا ولديه القدرة على إنهاء الهجمات بشكل مميز داخل الشباك.

أرقام كودجو لا تلفت نظر الأهلي وحده، بل تلفت أنظار جميع فرق الشرق الأوسط وأيضا لفتت أنظار فريق أوروبي مثل ما لما لفت نظر فريق بورتو البرتغالي.

كودجو انتقل إلى الإمارات في صيف العام الماضي، بعقد يمتد لـ 2024 قادما من نهضة بركان المغربي، وذلك بعدما فشل في قيادته لتحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية والذي حصده الزمالك بركلات الترجيح.

المهاجم التوجولي في أولى مواسمه مع العين سجل 19 هدفا بالدوري الإماراتي ولكن تم إلغاء الموسم، وأعرب بعد ذلك عن حسرته الشديدة خاصة وأن "الزعيم" كان منافسا على لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة.

الأهداف الـ 19 الذي سجلها كودجا مع العين بالموسم الماضي بالدوري، جميعها كانت من داخل منطقة الجزاء، وهذا ما يعني أن المهاجم حاسم للغاية داخل الصندوق، حيث سجل 11 هدفا بالقدم اليمنى و3 باليسرى و5 أهداف بالرأس.

كودجو لعب حتى الآن مع العين 33 مباراة ساهم خلالهما بـ 31 هدفا، سجل 25 وصنع 6 ، بنسبة مساهمة للأهداف تصل إلى 94 % تقريبا.

أما في الموسم الحالي لعب مع العين 14 مباراة بالدوري ودوري أبطال آسيا وسجل 6 أهداف وساهم في صناعة هدفين.