التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المقاولون العرب والبنك الأهلي

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة المقاولون العرب والبنك الاهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل البنك الاهلي هدفا في الدقيقة ٣٥ من عمر المباراة، ولكن اعترض لاعبي المقاولون العرب بسبب ملامسة الكرة يد اللاعب احمد علي داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبي المقاولون العرب من حكم المباراة بالعودة للvar وبالفعل تراجع حكم المباراة عن قرار الهدف، وقام بالغاءه بسبب ملامسة الكرة ليد احمد علي.

واستحوذ المقاولون العرب على الكرة عقب الهدف الذي لم يتم احتسابه للبنك الاهلي، وشن هجوماََ على مرمى محمود الزنفلي، ولكن دون تسجيل اهداف.

وأنقذ الزنفلي مرماه في ثلاث هجمات كادت تصنع التقدم لذئاب الجبل، ولكن كان بطل المشهد في شوط المباراة الاول.