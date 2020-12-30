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عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك سيحسم مصير نجمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من البقاء في الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن لجنة الكرة حددت غدًا الخميس كموعداً نهائيًا للبت في أمر مصطفي محمد.

ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف الخاري، حيث تحدثت عدة تقارير حولا امتلاكه عرضاً فرنسياً من نادي سانت إيتيان.

وينتظر أن تعقد اللجنة، جلسة مع اللاعب، للوقوف على موقفه النهائي، بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانه من احد العناصر الأساسية بالفريق.

وابدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، رغبته في الإبقاء على اللاعب، أو التعاقد مع مهاجم افريقي في حالة تمسكه بموقفه.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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