كاسينجو يقود الهجوم.. علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة غزل المحلة

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصرى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء غزل المحلة بعد قليل بإستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة للدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى :- حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقى – عمرو موسى – أحمد شوشة – أحمد شديد قناوى خط الوسط : إيزى إيميكا – سعيدو صنبورى – محمد عنتر – أحمد رفعت – عمر كمال عبد الواحد خط الهجوم : كازادى كاسينجو ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد ست نقاط بعدما لعب أربع مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

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