مانشستر سيتي يعلن سلبية مسحة الكشف عن كورونا باستثناء المصابين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سلبية مسحات جميع لاعبيه - باستثناء المصابين- للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ونشر نادي مانشستر سيتي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه:"يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد أن الفريق الأول سيستأنف تدريباته في أكاديمية السيتي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء.

وخضع جميع أفراد الفريق لاختبارات "كوفيد-19" أمس الثلاثاء، ولم تكشف النتائج عن أية حالات إيجابية جديدة. وأكد مانشستر سيتي أن "السلامة تبقى على رأس أولوياتنا، وسيواصل النادي المضي قدما بحذر شديد." وأضاف: "خضعت مباني تدريب الفريق الأول لتنظيف شامل خلال الـ 48 ساعة الماضية، وستظل غالبية هذه المرافق مغلقة، مع استئناف العمليات الأساسية فقط المتعلقة بالتدريب. وسيخضع الجميع لمزيد من الاختبارات في الأيام المقبلة، وستُعلم نتائجها قبل اتباع الخطوات التالية. ولا يزال الجميع في مانشستر سيتي يتمنون الشفاء العاجل لجميع زملائنا الذين بقوا في عزلة ذاتية بعد اختباراتهم الإيجابية." كان نادي مانشستر سيتي أعلن عن اكتشاف 5 حالات إصابة في فريق بفيروس كورونا، ليتم تأجيل مباراته أمام إيفرتون في البريميرليج.

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