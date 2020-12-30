المقاولون العرب يهزم البنك الأهلي 2-0 ويحقق أول فوز في الدوري

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي بفوز ذئاب الجبل بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل لويس ادوارد الهدف الاول في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل واسكن الكرة الشباك.

ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسلل وطالب لاعبي المقاولون العرب العودة لل var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم ال var للتأكد من صحة الهدف.

واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.

وأحرز سيف الدين الجزيري هدفا عالميا في مرمى البنك الاهلي بعد عرضية عبد الرحمن فاروق الذي اقتنصها بمقصية في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحقق المقاولون العرب الفوز الاول له في الدوري هذا الموسم ويرتفع رصيده الى ثلاث نقاط ويحتل المركز قبل الاخير، بينما يتجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطة ٥ في المركز الثامن.