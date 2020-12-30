انتظام عاشور وعطوة في تدريبات الاتحاد السكندري رغم الإصابة

انتظم الثنائي المصاب حسام عاشور ومحمد عطوة في تدريبات الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول . وطالب حسام حسن من الجهاز الطبي الخاص بالفريق بقيادة الدكتور عمرو الأشلم عمل فحص مبدئي للثنائي لمعرفة إمكانية خضوعهم للتدريبات من عدمه وفقا للحالة البدنية . وسمح الجهاز الطبي بخوض عطوة للتدريبات بينما رفض نزول عاشور لللتدريب وفضل إجراء بعض عمليات الاحماء الخفيف. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش . وطالب حسام حسن لاعبى الفريق بنسيان مباراة الأهلي والتركيز الجيد في المباراة المقبلة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير زعيم الثغر .

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