سيف الدين الجزيري يسجل هدفا عالميا في مرمى البنك الأهلي

أحرز سيف الدين الجزيري هدفا عالميا في مرمى البنك الاهلي بعد عرضية عبد الرحمن فاروق الذي اقتنصها بمقصية في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة.

وسجل لويس ادوارد الهدف الاول في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل واسكن الكرة الشباك.

ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسللا وطالب لاعبو المقاولون العرب بالعودة للـ var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم الـ var للتأكد من صحة الهدف.

واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.