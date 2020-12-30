نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إستعادة خدمات لاعبه المعار.

ويلعب عمار حمدي نجم المارد الأحمر، ضمن صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسمين على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على دقائق لعب بشكل أساسي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن ما تم تداوله اليوم غير صحيح والمدير الفني، لم يناقش قطع إعارة اللاعب وعودته إلى التتش.

وأضاف: "النادي الأهلي يحترم تعاقداته مع الأندية، وحريص على مشاركة لاعبيه بشكل أساسي، خاصةً أن اللاعب يستعد مع المنتخب الوطني الأولمبي، لخوض أولمبياد طوكيو".

وظهر عمار حمدي بمستوى مميز مع زعيم الثغر، منذ انطلاق الموسم الجاري، بعدما عاد مرة أخرى، بعد خوضه تجربه مع طلائع الجيش بالموسم الماضي.