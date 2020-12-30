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تأجيل مباراة توتنهام وفولهام بسبب كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - تأجلت مباراة توتنهام وضيفه فولهام قبل ثلاث ساعات من انطلاقها الأربعاء في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كوفيد-19 في صفوف الثاني.وقال توتنهام في بيان "طلب فولهام التأجيل بسبب حالات كورونا المتزايدة في صفوف لاعبيه وموظفيه".

وكانت مباراة مانشستر سيتي ومضيفه ايفرتون الإثنين تأجلت للسبب عينه، بعد تفشي كورونا في صفوف الاول، علماً ان المباراة الاولى التي تأجلت هذا الموسم في الدوري بسبب كوفيد-19 كانت مقررة بين أستون فيلا ونيوكاسل في الرابع من الشهر الجاري.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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