كورونا يؤجل مباراة توتنهام وفولهام

كورونا يؤجل مباراة توتنهام وفولهامأعلن نادي توتنهام هوتسبير، أن مباراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام ضيفه فولهام والمقررة أن تنطلق مساء اليوم الأربعاء تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف فولهام.

وقال توتنهام في بيان رسمي نشر على موقعه الإلكتروني: إن "رابطة الدوري الممتاز أبلغتنا بالقرار بعد ظهر اليوم، حيث طلب فولهام التأجيل بعد زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين لاعبيه وأفراد طاقمه الفني.. سيتم تأكيد تفاصيل الموعد الجديد للمباراة في الوقت المناسب".

وأعرب توتنهام في بيانه عن تمنياته للاعبي فولهام المصابين بالفيروس الشفاء العاجل.

ويشار إلى أن مباراة مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون التي كانت مقررة أمس الأول ضمن الجولة الـ16 من "البريميرليغ" كانت قد تأجلت بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كورونا في صفوف السيتي.