رونالدو يعود للمران: البطاريات مشحونة بالكامل للمزيد من الأهداف

شارك نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة له، من مران اليوم، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق كريستيانو، على الصور: "استراحة قصيرة، سأتذكرها دائمًا لأفضل الأسباب. الأوقات الجيدة والذكريات الرائعة مع عائلتي وأصدقائي ومعجبيني من دبي، ولكن حان الوقت الآن للعودة إلى العمل! البطاريات مشحونة بالكامل حتى أتمكن من العودة أقوى وأكثر حماسًا من أي وقت مضى، من أجل متابعة أهدافنا الموسمية الطموحة في يوفنتوس، ليس فقط في إيطاليا، ولكن في أوروبا أيضًا".

وأكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال حفل جلوب سوكر، في دبي، أن البقاء على القمة، في صدارة لاعبي العالم، ليس أمرًا سهلًا".

وقال رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر: "ليس من السهل أن تبقى على القمة للعديد من السنوات، لذا أنا فخور بما وصلت له، بمساعدة زملائي والجمهور والأندية التي لعبت لها".

وعن عام 2020 وغياب الجمهور عن المباريات، قال رونالدو: "اللعب في ملاعب خاوية من الجماهير، ممل بالنسبة لي، نعرف أنه يجب أن نحترم القواعد والبروتوكولات، أنا أحب الكرة وطموح، ألعب لعائلتي وللجماهير، لكن بالنسبة لي، لم أحب أن ألعب أمام مدرجات خالية".

وأضاف: "كنت أحب عندما ألعب، أن أجد الجماهير من حولي تصيح وتحتفل بأهدافي، كان ذلك يحفزني، أتمنى أن يتغير هذا الأمر في عام 2021".