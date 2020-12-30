رابطة الدوري الإنجليزي تصر على استكمال المسابقة وعدم التأجيل

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أنه لا توجد نية لتأجيل مباريات مسابقة البريميرليج هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تأجيل مباراة فريقي توتنهام وفولهام في البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق الأخير.
ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا أشارت فيه أنه بوجود عدد حالات إصابة بفيروس كورونا قليل نسبيًا بين فرق البريميرليج، فإنه لا يوجد سبب أو داعي لتأجيل المسابقة.
وأكدت رابطة البريميرليج أنهم واثقين في اجراءاتهم الصحية، بعد استشارة الأجهزة الطبية في بريطانيا.
ويُواجه فريق ليفربول نظيره نيوكاسل، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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