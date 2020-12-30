وبحسب صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فأن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات كوستا لكن الطريق لن يكون ممهدًا أمامه للحصول على خدماته.
وأشارت الصحيفة بأن كوستا أيضًا يهتم فريق ارسنال الإنجليزي بضمه، إضافة إلى تلقيه عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري السعودي، وعرض آخر من البرازيل.
يذكر أن كوستا قام بفسخ عقده بالتراضي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بحسب ما أعلن ذلك الأخير أمس.
وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في مختلف بلدان العالم مع انطلاق العام الجديد 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.. دييجو كوستا يتلقى عرضا من الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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