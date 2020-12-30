بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.. دييجو كوستا يتلقى عرضا من الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الإسباني دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد السابق، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فأن نادي يوفنتوس مهتم بالحصول على خدمات كوستا لكن الطريق لن يكون ممهدًا أمامه للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة بأن كوستا أيضًا يهتم فريق ارسنال الإنجليزي بضمه، إضافة إلى تلقيه عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري السعودي، وعرض آخر من البرازيل.

يذكر أن كوستا قام بفسخ عقده بالتراضي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بحسب ما أعلن ذلك الأخير أمس.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في مختلف بلدان العالم مع انطلاق العام الجديد 2021.