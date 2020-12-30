الدوري الإسباني .. غرناطة يحقق فوزا شاقا 2-1 على فالنسيا

فاز فريق غرناطة على نظيره فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.
افتتح الفرنسي كيفين جاميرو التسجيل لـ فالنسيا في الدقيقة 36، قبل أن يعادل البرازيلي كينيدي النتيجة لـ غرناطة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كل من جاسون وجونزالو جوديس لاعبي فريق فالنسيا، و دوراتي لاعب غرناطة في الدقائق 70، 73، 76 على الترتيب.
وفي الدقيقة 88، أحرز مولينا الهدف الثاني لغرناطة، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد غرناطة للنقطة 24 في المركز السابع، فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 15 في المركز السادس عشر.
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