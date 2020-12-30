نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يصرف النظر عن نجم إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من التعاقد مع أحد نجوم دفاع إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ليفربول قرر صرف النظر عن التعاقد مع سكرينيار نجم إنتر ميلان الإيطالي بسبب مطالب النادي الإيطالي المالية من أجل التخلي عنه.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مسئولي الفريق الإيطالي يريدون الحصول على 54 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن سكرينيار علمًا بأن اللاعب مطلوب في كلا من توتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية في سبتمبر الماضي أن توتنهام الإنجليزي كان يرغب في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سركينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأفاد الإعلامي الموثوق فابريزيو رومانو بأن توتنهام فتح باب المفاوضات مع إنتر ميلان الإيطالي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم السلوفاكي البالغ من العمر 25 عامًا.