نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن طلبات الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن ساسي طلب الحصول على مبلغ 2 مليون و600 ألف يورو في الموسم الواحد صافي من الضرائب، بالإضافة إلى التوقيع على عقد لمدة ثلاث مواسم.

وتابع المصدر، أن إدارة نادي الزمالك قابلت ذلك الطلب بالرفض، ورفضوا منح ساسي هذا الرقم والذي لا يتناسب مع إمكانيهم.

ويعد فرجاني ساسي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.