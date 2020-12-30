الارشيف / الرياضة

إصابة نجم ليفركوزن بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجم ليفركوزن بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض دالي سينجرافن لاعب باير ليفركوزن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بالتالي عن مواجهة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وذكر ليفركوزن، اليوم الأربعاء، أن سينجرافن خضع للعزل الذاتي بعدما جاءت عينته الاولى باحتمالية إيجابية، قبل أن يخضع لفحص آخر أكد تعرضه للإصابة بكورونا.

وأصبح سينجرافن ثان لاعب في مركز الظهير الأيسر في الفريق يصاب بكورونا، بعد زميله ويندل والذي تم إعلان إيجابية عينته يوم الاثنين الماضي عقب عودته من بلاده البرازيل.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا